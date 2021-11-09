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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2300 W
180 g garų padidinimas
35 g/min., nepertraukiami garai
Keramikinis lygintuvo padas
Greitai, per 30 sek., įkaista, kad greitai pradėtumėte lyginti
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.
Iki 35 g/min. skleidžiami garai galingam ir stabiliam veikimui
Apdovanojimai
4.9
iš 5
19
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Антоніна876533
09/11/2021
Україна
Рекомендую
Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Mila2307
26/10/2021
Україна
Недорога парова праска
Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари
Argumentai už
Недорога класна праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Slavaslava1608
26/10/2021
Україна
Чудовий вибір за свою ціну
Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска