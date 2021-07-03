30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2400 W
190 g garų pliūpsnis
40 g/min., nepertraukiami garai
Keramikinis lygintuvo padas
Greitai, per 30 sek., įkaista, kad greitai pradėtumėte lyginti
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.
Galingais ir pastoviai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
41
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Argumentai už
Чудове співвідношення якості до ціни
Argumentai prieš
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Argumentai už
Качественный и надежный продукт
Argumentai prieš
Короткий провод.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Argumentai už
Стоит своих денег.
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска