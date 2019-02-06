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Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!
Lyginimo prekių ženklas
Garai 35 g/min.; 120 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2300 vatų
Šis galingas lygintuvas greitai įkaista ir lyginimo metu išlaiko stabilias temperatūras, taip galima tinkamai pašalinti raukšles.
Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Lygintuvo 120 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička