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  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2930/30

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!

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Lyginimo prekių ženklas

Su „SteamGlide“ padu

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 35 g/min.; 120 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2300 vatų

Galinga garų srovė padeda lyginti greitai

Galinga garų srovė padeda lyginti greitai

Šis galingas lygintuvas greitai įkaista ir lyginimo metu išlaiko stabilias temperatūras, taip galima tinkamai pašalinti raukšles.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

120 g garų padidinimas – lengvai pašalinamos sunkiai išlyginamos raukšlės

120 g garų padidinimas – lengvai pašalinamos sunkiai išlyginamos raukšlės

Lygintuvo 120 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.