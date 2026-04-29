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PowerLife Garų lygintuvas

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PowerLifeGarų lygintuvas

GC2930/30

PowerLife Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2930/30 - English (US)

  • PDF fail., 1.1 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF fail., 799.4 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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