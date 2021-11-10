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2400 W
40 g/min., nepertraukiami garai
150 g garų padidinimas
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Galingais ir pastoviai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
63
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Popova
10/11/2021
Україна
Чудова праска
Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2994/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2994/20 Парова праска
Jully’s
26/10/2021
Україна
Легкий
Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре
Argumentai už
Легка, зручна, добре випрасовує речі
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска
Маріна737
22/01/2021
Україна
Відмінна якість
Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска
Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu