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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2996/20

4.9
| (63) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Kasdieniams puikiems rezultatams jums reikia nenuviliančio lygintuvo. Jis pasižymi nesibraižančiu „SteamGlide“ lygintuvo padu, dideliu, pastoviu garų padavimu ir integruotu kalkių šalinimu – šis geros kokybės lygintuvas veiks tikrai ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

Eksploatuosite 4 kartus ilgiau, nes jis turi „SteamGlide“ lygintuvo padą*

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • 2400 W

  • 40 g/min., nepertraukiami garai

  • 150 g garų padidinimas

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

2400 W, kad greitai įkaistų

2400 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Iki 150 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 150 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

Iki 40 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 40 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Galingais ir pastoviai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

63

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2994/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2994/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Легкий

Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре

Argumentai už

Легка, зручна, добре випрасовує речі

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска

22/01/2021

Україна

Україна

Відмінна якість

Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2996/20 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu