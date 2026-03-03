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  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
  • Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus

Nutraukta gamyba

Steam&GoRankinis drabužių garintuvas

GC310/55

1 apdovanojimas

Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus
Šis rankinis drabužių garintuvas nepakeičiamas lyginant smulkias raukšles ir sunkiai lyginamus drabužius. Jį paprasta naudoti ir jis bus puikus priedas prie lygintuvo.
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Lyginimo prekių ženklas

Puikiai tinka lyginant plonus audinius ir keliaujant

Greitas raukšlių pašalinimas naudojant garus

  • 1000 W

  • Garai prireikus

  • Šepetėlis

Nereikia lyginimo lentos

Nereikia lyginimo lentos

Naudojant garintuvą nebereikia lyginimo lentos ir lyginimas tampa dar lengvesnis.

Automatinis nepertraukiamas garas, kurį tiekia elektrinis siurblys

Automatinis nepertraukiamas garas, kurį tiekia elektrinis siurblys

Kad raukšles pašalintumėte lengvai ir greitai, elektrinis siurblys garą tiekia nepertraukiamai.

Šepetėlio priedas – puikiems rezultatams

Šepetėlio priedas – puikiems rezultatams

Storesnių audinių drabužiams naudokite šepetėlio priedą, kad geriau įsiskverbtų garai ir pasiektumėte puikių rezultatų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.