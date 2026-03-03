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Nutraukta gamyba
GC310/55
Lyginimo prekių ženklas
1000 W
Garai prireikus
Šepetėlis
Naudojant garintuvą nebereikia lyginimo lentos ir lyginimas tampa dar lengvesnis.
Kad raukšles pašalintumėte lengvai ir greitai, elektrinis siurblys garą tiekia nepertraukiamai.
Storesnių audinių drabužiams naudokite šepetėlio priedą, kad geriau įsiskverbtų garai ir pasiektumėte puikių rezultatų.
Apdovanojimai
Atsiliepimai
Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.