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Steam&Go Rankinis drabužių garintuvas
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GC310/55
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EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/55 - English (US)
User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
500 serijaPūkų rinkiklis
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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