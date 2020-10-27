30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
GC3321/02
Lyginimo prekių ženklas
3 m ilgio laidas
Didelį 300 ml vandens bakelį reikės rečiau pildyti. Galėsite išlyginti daugiau drabužių vienu kartu.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips“ lygintuvo laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Apdovanojimai
Atsiliepimai