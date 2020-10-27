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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Nutraukta gamyba

3300 serijaGarinis lygintuvas

GC3321/02

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Šis „Philips“ garinis lygintuvas suteikia papildomą patogumą ne tik dėl didelės vandens įpylimo angos, ypač ilgo laido ir vandens lygio indikatoriaus, bet ir dėl naujojo „SteamGlide“ lygintuvo pado, dėl kurio lyginimas tampa lengvesnis ir lygesnis!
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Lyginimo prekių ženklas

3 kartus lengviau

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

  • 3 m ilgio laidas

Ypač didelį 300 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

Ypač didelį 300 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

Didelį 300 ml vandens bakelį reikės rečiau pildyti. Galėsite išlyginti daugiau drabužių vienu kartu.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Labai ilgas 3 m laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Labai ilgas 3 m laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips“ lygintuvo laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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