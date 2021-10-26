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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
1000 W, iki 20 g/min.
Vertikalus lyginimas garais
70 ml nuimamas vandens bakelis
Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.
Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir pūkelius.
Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
53
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Анна_mi
26/10/2021
Україна
Полегшує життя)
Це другий мій відпарювач. Попередній є, але там тільки вертикальний режим. Тут можна і класти речі. З ним дуже швидко можна привести одяг до належного вигляду. Задоволена, рекомендую! П.С. Подарувала і сестрі такий)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
NZ_27
06/05/2020
Україна
Отпариватель - надёжный помощник
Купила себе для домашнего использования этот отпариватель, чтобы заменить использование утюгом. Я осталась очень довольна, что не прогадала, он оказался очень удобным как для дома, так и для поездок. Отпариватель очень удобный в руке, лёгкий и достаточно мощный. При включении быстро нагревается, пар хорошо расспределяеться по всей поверхности пластины и выдаёт мощную подачу пары. Контейнер для воды не протекает, не оставляет следов на ткани. Отпариватель хорошо справляется с рубашками мужа, моими деликатными блузками из шелка и платьями. С помощью дополнительной насадки для грубых тканей отпариватель может и ухаживать за шерсяными пальтами, пиджаками и заодно освежать вещи. Отпариваю вещи как вертикально на вешаке, так и на кровати, это очень удобно и занимает мало времени. Есть в наличии перчатка, которая служит для защиты руки от пара, когда нужно придержать или расправить вещь. Он незаменим для домашнего использования, очень нужная вещь. Если у вас ещё нет такого, рекомендую приобрести.
Argumentai už
Мощный, хорошая подача пара, удобный в использовании, насадка для грубых тканей, перчатка
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Alichka
28/04/2020
Україна
Ручной отпариватель Philips GC 350/40
Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.