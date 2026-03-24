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„Steam&Go“ Rankinis drabužių garintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
GC351/20
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
500 serijaPūkų rinkiklis
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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