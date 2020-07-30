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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 180 g garų pliūpsnis
Keramikinis lygintuvo padas
2600 W
Automatinis apsauginis išjungimas
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Naudodami kalkių nuosėdų šalinimo funkciją galite paprastai praskalauti „Philips“ lygintuvą ir pašalinti iš jo kalkių daleles. Tai pailgina jūsų lygintuvo eksploatavimo laiką.
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Argumentai už
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Argumentai prieš
Вага, можно трошки легшу.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска
DianaKoala
11/11/2019
Україна
Лёгкий и очень удобный утюг!
Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска