GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas

Nutraukta gamyba

Garų lygintuvas

GC3584/30

4.9
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
„Philips SmoothCare“ asortimentui būdingi vieni didžiausių vandens indų, kuriuos gali turėti garų lygintuvai. Lyginkite ilgiau be papildymo! Galingas garų srautas padės pašalinti giliausias raukšles.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su didesniu vandens indu

Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas

  • Garai 45 g/min.; 180 g garų pliūpsnis

  • Keramikinis lygintuvo padas

  • 2600 W

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Nuosėdų šalinimas apsaugos lygintuvą nuo nuosėdų kaupimosi

Nuosėdų šalinimas apsaugos lygintuvą nuo nuosėdų kaupimosi

Naudodami kalkių nuosėdų šalinimo funkciją galite paprastai praskalauti „Philips“ lygintuvą ir pašalinti iš jo kalkių daleles. Tai pailgina jūsų lygintuvo eksploatavimo laiką.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Зручно, швидко, якісно

Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.

Argumentai už

Відносно недорога, якісна, легка в користуванні

Argumentai prieš

Вага, можно трошки легшу.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Чудова правска

Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска

11/11/2019

Україна

Україна

Лёгкий и очень удобный утюг!

Приобрела этот утюг совсем недавно. Привлекло множество функций за такую доступную цену. Сразу "бросилось" в глаза то, что утюг автоматически отключается. С маленьким ребенком это очень актуально, так как часто отвлекаешься и можешь забыть о том, что делал до... утюг лёгкий, красивый, удобно ложится в руку, быстро и качественно утюжит даже очень плотную ткань. Однозначно рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3584/30 Парова праска

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.