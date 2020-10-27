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Nutraukta gamyba
GC3590/02
Lyginimo prekių ženklas
3m laidas
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2300 vatų
„SteamGlide“ yra geriausias „Philips“ garų lygintuvo padas – jis labai atsparus įbrėžimams, puikiai lygina ir yra lengvai valomas.
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
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