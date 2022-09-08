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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
1300 W, iki 24 g/min.
Horizontalus ir vertikalus garinimas
70 ml nuimamas vandens bakelis
Karščiui atsparus laikymo krepšelis
Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.
Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir pūkelius.
Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
29
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Scneefcuffs
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Изключително удобен
Много лесен за употреба, практичен, компактен и удобен при пътувания, бързо загрява. Единствен недостатък е малкият контейнер за вода
Argumentai už
Качеството на свършената работа и лекотата с която се постига
Argumentai prieš
Резервоарът за вода
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Geri_flin
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Перфектен
Перфектен уред.Много полезен.Бързо и лесно се работи с него.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара
Petpet
12/05/2022
Česká republika
nežehlím...už je pařím!
Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.