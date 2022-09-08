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  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

Nutraukta gamyba

Steam&GoRankinis drabužių garintuvas

GC363/30

5
| (29) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
Lengvesnis garinimas su „SmartFlow“ šildoma plokšte. Naudokite vertikaliai arba horizontaliai sunkiai lyginamose vietose ir atnaujinkite drabužį. Užtikriname, kad nesudeginsite. Lengvas ir kompaktiško dizaino, tad lengvai naudosite bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite ir lengvai lyginkite!
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Lyginimo prekių ženklas

Naudokite vertikaliai arba horizontaliai, kad rezultatai būtų geresni

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

  • 1300 W, iki 24 g/min.

  • Horizontalus ir vertikalus garinimas

  • 70 ml nuimamas vandens bakelis

  • Karščiui atsparus laikymo krepšelis

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.

Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Šepetėlio priedas storesniems audiniams

Šepetėlio priedas atveria audinio pluoštą, todėl geriau įsiskverbia garai. Jis ypatingai gerai tinka storesniems drabužiams, pvz.: švarkams ir paltams. Jis taip pat padės pašalinti purvą ir pūkelius.

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

29

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Изключително удобен

Много лесен за употреба, практичен, компактен и удобен при пътувания, бързо загрява. Единствен недостатък е малкият контейнер за вода

Argumentai už

Качеството на свършената работа и лекотата с която се постига

Argumentai prieš

Резервоарът за вода

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Перфектен

Перфектен уред.Много полезен.Бързо и лесно се работи с него.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ръчен уред за гладене с пара

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

nežehlím...už je pařím!

Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.

  2. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.