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  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

Azur PerformerGarų lygintuvas

GC3802/20

3.7
| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Automatinis garų reguliatorius tiekia reikiamą garų kiekį kiekvienam drabužiui. „SteamGlide“ padas lengvai slysta, todėl pagreitėja lyginimas.
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Lyginimo prekių ženklas

Su naujovišku garų ir temperatūros valdymu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 40 g/min.; 140 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min. lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g

Garų padidinimas iki 140 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парова праска

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.