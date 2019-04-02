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Nutraukta gamyba
GC3802/20
Lyginimo prekių ženklas
Garai 40 g/min.; 140 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas iki 140 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парова праска
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer GC3802/20 Парна ютия