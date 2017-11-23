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  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
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  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
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  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu

Nutraukta gamyba

CompactTouchKompaktiškas drabužių garintuvas

GC430/05

4.3
| (20) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
Kompaktiškas ir galingas. Naujame „Philips CompactTouch“ drabužių garintuve puikiai dera galingas garas ir itin kompaktiškas dizainas – mėgaukitės drabužiais be raukšlių be didelio vargo.
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Lyginimo prekių ženklas

Sukurta paprastam laikymui

Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu

  • 1 200–1 400 W (220–240 V)

  • 3 garų lygiai

  • Integruotas dangtis, skirtas laikyti

  • Durų pakaba, pirštinė

Galingas nepertraukiamas garas

Galingas nepertraukiamas garas

Galingas nepertraukiamas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.

3 garų lygiai

3 garų lygiai

Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.

Integruotas dangtis, kad būtų paprasta laikyti

Integruotas dangtis, kad būtų paprasta laikyti

Kompaktiškas dizainas su dangčiu suteikia pakankamai vietos visų dalių laikymui, įskaitant ir maitinimo laidą ir pagrinde esančią žarną, saugo nuo dulkių, todėl jūsų namuose bus tvarka.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

20

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

23/11/2017

Polska

Polska

Jest to marzenie!

Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.