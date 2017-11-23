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Nutraukta gamyba
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1 200–1 400 W (220–240 V)
3 garų lygiai
Integruotas dangtis, skirtas laikyti
Durų pakaba, pirštinė
Galingas nepertraukiamas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.
Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.
Kompaktiškas dizainas su dangčiu suteikia pakankamai vietos visų dalių laikymui, įskaitant ir maitinimo laidą ir pagrinde esančią žarną, saugo nuo dulkių, todėl jūsų namuose bus tvarka.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
20
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Victotia
23/11/2017
Polska
Jest to marzenie!
Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.