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CompactTouch Kompaktiškas drabužių garintuvas

Nutraukta gamyba

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CompactTouchKompaktiškas drabužių garintuvas

GC430/05

CompactTouch Kompaktiškas drabužių garintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Consumer Care Book Philips CompactTouch Compact garment steamer - English (US)

  • PDF fail., 486.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips CompactTouch Compact garment steamer

  • PDF fail., 2.1 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

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