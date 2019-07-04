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1500 W, iki 30 g/min.
„PureSteam“ technologija
XL vandens bakelis
Funkcija „du viename“
„PureSteam“ – tai pažangi technologija, apsauganti nuo kalkių susidarymo aplink garintuvo variklį. Ji padės ateityje nuolatos generuoti veiksmingus garus.
Su „du viename“ funkcija galėsite lyginti su garais vertikaliai ir horizontaliai. Lygindami su garais horizontaliai ant lygaus paviršiaus pasieksite geresnių rezultatų, ypač sunkiau lyginamose vietose, tokiose kaip apykaklės ir rankogaliai.
Dėl greitojo kalkių šalinimo prietaisas veiks ilgiau ir skleis tokius pat veiksmingus garus.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
15
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
vpod
04/07/2019
Україна
Супер для швидкого прасування одягу
Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач
Оксана1979
01/07/2019
Україна
Отличный отпариватель!
Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач
Juluetta
10/04/2019
Україна
Чудовий девайс:)
Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų tikrinimą atliekant 8 minutes.