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  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
  • Naujas būtinas daiktas drabužių spintai

Nutraukta gamyba

Rankinis drabužių garintuvas

GC440/47

4.5
| (15) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Naujas būtinas daiktas drabužių spintai
Dėl pažangios „PureSteam“ technologijos ir greitojo kalkių šalinimo naujasis „StyleTouch“ garinis drabužių lygintuvas užtikrina veiksmingą ir ilgalaikį garų veikimą! Greita, saugu ir lengva – jis puikiai tinka paskutinės minutės lyginimui ir gležniems drabužiams.
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Lyginimo prekių ženklas

Idealiai tinka greitam lyginimui ir gležniems drabužiams

Naujas būtinas daiktas drabužių spintai

  • 1500 W, iki 30 g/min.

  • „PureSteam“ technologija

  • XL vandens bakelis

  • Funkcija „du viename“

„PureSteam“ technologija, kad garai būtų visą laiką ir nuolatos veiksmingi

„PureSteam“ technologija, kad garai būtų visą laiką ir nuolatos veiksmingi

„PureSteam“ – tai pažangi technologija, apsauganti nuo kalkių susidarymo aplink garintuvo variklį. Ji padės ateityje nuolatos generuoti veiksmingus garus.

„Du viename“ vertikalus ir horizontalus lyginimas su garais geresniems rezultatams

„Du viename“ vertikalus ir horizontalus lyginimas su garais geresniems rezultatams

Su „du viename“ funkcija galėsite lyginti su garais vertikaliai ir horizontaliai. Lygindami su garais horizontaliai ant lygaus paviršiaus pasieksite geresnių rezultatų, ypač sunkiau lyginamose vietose, tokiose kaip apykaklės ir rankogaliai.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“

Dėl greitojo kalkių šalinimo prietaisas veiks ilgiau ir skleis tokius pat veiksmingus garus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

15

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

3

04/07/2019

Україна

Україна

Супер для швидкого прасування одягу

Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач

01/07/2019

Україна

Україна

Отличный отпариватель!

Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий девайс:)

Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC440/47 Ручний відпарювач

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų tikrinimą atliekant 8 minutes.