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Rankinis drabužių garintuvas
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GC440/47
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EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)
Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
500 serijaPūkų rinkiklis
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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