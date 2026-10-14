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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
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  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4425/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4425/02

Nutraukta gamyba

AzurGarų lygintuvas

GC4425/02

1 apdovanojimas

Galia ir tikslumas

Jei norite lyginti lengviau ir lygiau, jums reikalingas geriausias slydimo ir galingo garų tiekimo derinys. Šis „Philips“ lygintuvas su „SteamGlide“ padu geriausiai užtikrins abi šias funkcijas!

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Lyginimo prekių ženklas

Puikus garas, puikus lyginimas

Galia ir tikslumas

  • Garai 40 g/min.; 100 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Automatinis apsauginis išjungimas

  • 2400 vatų

Labai ilgas 3 m laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Labai ilgas 3 m laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips“ lygintuvo laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!

Lengvai pažeidžiamų audinių, lyginamų naudojant garą, apsauga

Lengvai pažeidžiamų audinių, lyginamų naudojant garą, apsauga

Lengvai pažeidžiamų audinių apsaugos dėka, jūs galite lyginti lengvai pažeidžiamus audinius esant nustatytai žemai temperatūrai su didelio intensyvumo garais, nepaliekant blizgančių dėmių.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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