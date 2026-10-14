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Nutraukta gamyba
GC4425/02
Galia ir tikslumas
Jei norite lyginti lengviau ir lygiau, jums reikalingas geriausias slydimo ir galingo garų tiekimo derinys. Šis „Philips“ lygintuvas su „SteamGlide“ padu geriausiai užtikrins abi šias funkcijas!
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Garai 40 g/min.; 100 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
2400 vatų
Esant labai ilgam 3 m ilgio „Philips“ lygintuvo laidui, lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Lengvai pažeidžiamų audinių apsaugos dėka, jūs galite lyginti lengvai pažeidžiamus audinius esant nustatytai žemai temperatūrai su didelio intensyvumo garais, nepaliekant blizgančių dėmių.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
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