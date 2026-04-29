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Azur Garų lygintuvas

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AzurGarų lygintuvas

GC4425/02

Azur Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Important Information Manual Philips Azur Steam iron - English (US)

  • PDF fail., 2.4 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF fail., 2.4 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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