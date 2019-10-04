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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
45 g/min. garai; 160 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
piper3
04/10/2019
Česká republika
vynikající produkt
toto je moje už druhá žehlička značky Philips a neměnila bych.jsem s nimi velmi spokojena. je lehká a velmi elegantní o výkonu nemluvě.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Maruš
02/02/2018
Česká republika
tento výrobek mi plně vyhovuje
žehlička má snadné používání,dobře napařuje,výborně odvápňuje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4501/20 Napařovací žehlička