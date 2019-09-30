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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
45 g/min. garai; 170 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
pajasano
30/09/2019
Česká republika
dobře se s ní pracuje
v pohodě žehlička, lehká, rychle se nahřívá a pracuje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
peta606
01/10/2017
Česká republika
Luxusní :-)
Naprosto spokojená, jednoduché ovládání, úžasná špička na detajly... :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička
Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu