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  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

„Azur Performer Plus“Garinis lygintuvas

GC4506/20

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garinį lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Naudojant integruotą kalkių indą efektyviai šalinamos kalkės, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • 45 g/min. garai; 170 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus svoris padeda lengviau manevruoti drabužiais

Optimalus lygintuvo svoris palengvina drabužių lyginimą, be to, lygintuvą lengviau padėti ant lyginimo lentos ir laikiklio.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

dobře se s ní pracuje

v pohodě žehlička, lehká, rychle se nahřívá a pracuje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

01/10/2017

Česká republika

Česká republika

Luxusní :-)

Naprosto spokojená, jednoduché ovládání, úžasná špička na detajly... :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4506/20 Napařovací žehlička

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu