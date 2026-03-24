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„Azur Performer Plus“ Garinis lygintuvas
Nutraukta gamyba
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GC4506/20
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4506/20 - English (US)
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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