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  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

„Azur Performer Plus“Garų lygintuvas

GC4516/20

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „SteamGlide Plus“ padas veiktų nepriekaištingai.
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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 45 g/min.; 190 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2400 vatų

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

„SteamGlide Plus“ padas: geriausiai slystantis, greičiau lyginantis

„SteamGlide Plus“ padas: geriausiai slystantis, greičiau lyginantis

Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“ padas tiesiog „švilpia“ lyginant. Kruopščiai parinkto dizaino angos nepriekaištingai paskirsto garą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu