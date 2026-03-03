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Nutraukta gamyba
GC4516/20
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 190 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2400 vatų
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garinis lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Geriausiai slystantis „SteamGlide Plus“ padas tiesiog „švilpia“ lyginant. Kruopščiai parinkto dizaino angos nepriekaištingai paskirsto garą.
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Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu