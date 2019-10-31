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Nutraukta gamyba
GC4522/00
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 210 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Automatinis išjungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
8
Atsiliepimai
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Tereza1234
10/05/2021
Česká republika
Za málo peněz hodně muziky
Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička
Lubolubo
08/10/2017
България
много съм доволен
Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия