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  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
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  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

Nutraukta gamyba

„Azur Performer Plus“Garinis lygintuvas

GC4522/00

4.4
| (8) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera didelis našumas ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, lengvai gaunami geriausi lyginimo rezultatai.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų iki šiol geriausiu lyginimo padu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • 50 g/min. garai; 210 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Automatinis išjungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Garų pliūpsnis iki 210 g

Garų pliūpsnis iki 210 g

Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir lyginant vertikaliai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

8

Atsiliepimai

4
1

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz hodně muziky

Žehličku mám již druhým rokem. Dobře se drží, není těžká, díky otvorům na páru až do špičky perfektně vyžehlí prádlo až do nejmenších rohu a švů. Teď už ji nepoužívám každý den, jelikož jsme pořídili sušičku, ale na standardní domácí využívání určitě doporučuji. Navíc má moc příjemný design.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Napařovací žehlička

08/10/2017

България

България

много съм доволен

Ютията оправда очакванията ми,заслужава си .Ползва ме я ежедневно,проблеми не се наблюдават.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4522/00 Парна ютия

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.