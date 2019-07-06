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Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Katerinaspring13
06/07/2019
Україна
Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки
Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Natmakh
04/07/2019
Україна
Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям
Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Алюня
04/07/2019
Україна
Дуже добре
Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu