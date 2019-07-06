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  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4525/30

5
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis
Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки

Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям

Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже добре

Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

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Atsakomybės apribojimai

  1. Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu