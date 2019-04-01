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Lyginimo prekių ženklas
Garai 50 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.
Šio „Philips Azur Performer“ lygintuvo pado smaigalys išsiskiria 3 funkcijomis: jis turi smailų galiuką, griovelį sagoms ir glotnaus dizaino snapelį. Trijų funkcijų pado smaigalys leidžia pasiekti itin sudėtingas vietas, pvz., apie sagas arba tarp klosčių.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
40
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Tymochka
01/04/2019
Україна
Гарна праска
Довго обирали праску, зупинилися на цій, бо підійшла ціна і потужність, а також країна виробництва. Одразу зрозуміли, що варто дотримуватися режимів, тому що на найпотужнішому светр одразу ж пристав до праски) Але вона відтерлась швидко і легко, що не може не радувати. Сильне відпарювання, сорочки прасуються досить добре. Не протікає. Поки що задоволені.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Sve preporuke
Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Foxy01
07/09/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Super žehlička
Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip
Argumentai už
Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch
Argumentai prieš
Těžší
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu