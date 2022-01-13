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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4537/80

4.6
| (30) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 200 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema lengvam lygintuvo valymui

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema lengvam lygintuvo valymui

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Iki 200 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 200 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

30

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Argumentai prieš

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/01/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Azur GC4537/80 Парна ютия

Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/80 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4537/80 Парна ютия

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Argumentai už

nádržka na zadržování vodního kamene

Argumentai prieš

nic jsem nenašla

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4532/20 Parní žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4532/20 Parní žehlička

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.