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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
50 g/min. garai; 180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Automatinis apsauginis išjungimas
2600 vatų
Automatinio apsauginio išjungimo funkcija automatiškai išjungia prietaisą, jei jis nenaudojamas kelias minutes, be to, šitaip taupoma energija.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
15
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
domig
21/02/2018
Polska
dobre żelazko
Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4850/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4850/02
milena168
07/03/2016
Polska
ogólnie bdb
Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4850/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4850/02
Staszek53
04/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super - jest łatwy w obsłudze
Żelazko sprawuje się rewelacyjnie. Łatwe w obsłudze i jest wytrzymałe w użyciu (przeżyło bez usterek upadki z deski do pracowania). Posługiwanie się nim to sama przyjemność.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4850/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4850/02