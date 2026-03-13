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„Azur“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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„Azur“Garinis lygintuvas

GC4850/02

„Azur“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF fail., 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4850/02 - English (US)

  • PDF fail., 24.7 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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