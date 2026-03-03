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Nutraukta gamyba
GC4880/20
Lyginimo prekių ženklas
2800 W
50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi rezultatai.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
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