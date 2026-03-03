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  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą

Nutraukta gamyba

Azur ProGarų lygintuvas

GC4880/20

1 apdovanojimas

Galinga apsauga kiekvieną kartą
„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginti patogiai valdomu, greitai slystančiu, lengvai valomu ir didelę vandens talpą turinčiu lygintuvu dar nebuvo taip lengva.
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

Galinga apsauga kiekvieną kartą

  • 2800 W

  • 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi rezultatai.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų pliūpsnis iki 200 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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