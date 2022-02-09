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  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
  • Galinga apsauga kiekvieną kartą
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Nutraukta gamyba

Azur ProGarų lygintuvas

GC4881/20

4.8
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galinga apsauga kiekvieną kartą
„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginkite lengvai naudodamiesi greitai slystančiu lygintuvu su dideliu vandens ir integruotu kalkių šalinimo indu
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Lyginimo prekių ženklas

Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

Galinga apsauga kiekvieną kartą

  • 2800 W

  • 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi rezultatai.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Lengva suimti ir laikyti lyginant

Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/02/2022

Česká republika

Česká republika

žehlička, která si pořadí s horou prádla

Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.

Argumentai už

Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová

Argumentai prieš

Žádné

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička

01/07/2020

България

България

ютията е чудесна

удобна, бързо загрява, мога да регулирам темп., не залепва!!!

Argumentai už

удобство, изглажда малки гънки, парата е перфектна, има голям резервоар за вода и доста дълъг кабел

Argumentai prieš

няма недостатъци, които да ми пречат да я използвам

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

19/06/2020

България

България

Страхотен продукт

Много съм доволнах,бързо загрява и изглажда перфектно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.