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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2800 W
50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2800 W – greitas įkaitimas ir geriausi rezultatai.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
žehlička, která si pořadí s horou prádla
Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.
Argumentai už
Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová
Argumentai prieš
Žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
chris3bg
01/07/2020
България
ютията е чудесна
удобна, бързо загрява, мога да регулирам темп., не залепва!!!
Argumentai už
удобство, изглажда малки гънки, парата е перфектна, има голям резервоар за вода и доста дълъг кабел
Argumentai prieš
няма недостатъци, които да ми пречат да я използвам
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Gloryaaaa
19/06/2020
България
Страхотен продукт
Много съм доволнах,бързо загрява и изглажда перфектно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Pro GC4881/20 Парна ютия