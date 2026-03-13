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Azur Pro Garų lygintuvas

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Azur ProGarų lygintuvas

GC4881/20

Azur Pro Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4881/20 - English (US)

  • ZIP fail., 2.7 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Pro Steam iron

  • PDF fail., 424.1 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

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