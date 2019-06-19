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Garai 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
Saugu lyginti visus drabužius
Pažangiausios lyginimo naujovės, pasižymi puikiu garų ir temperatūros deriniu. Sukurtos, kad galėtumėte greitai lyginti, nepriekaištingai išlygintumėte sunkiai išlyginamas raukšles, nereikėtų reguliuoti nustatymų ir tinka visiems lyginamiems audiniams. Visada puikus garų ir temperatūros derinys, nes: 1) modernus išmaniojo valdymo procesorius nustato tinkamą temperatūrą; 2) „HeatFlow“ technologija garantuoja vienodą garų ir temperatūros balansą.
100 % saugumas lyginant net gležnus audinius, pvz., šilką, kašmyrą, vilną, poliesterį. Nepriklausomi bandymų institutai naudojo „PerfectCare“ patiems jautriausiems audiniams lyginti ir patvirtino, kad lyginimo kokybė nepriekaištinga.
100 % greitas lyginimas, nereikia rūšiuoti. Lyginkite visus drabužius veiksmingesniais garais.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Yilia88
19/06/2019
България
Много ефективна ютия
Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Дошков
22/11/2018
България
Изключителна ютия
Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Анна
02/01/2018
България
Перфектната ютия за всеки
Ютията е изключително удобна - вече не се чудя коя е подходящата температура за материята на дрехата, която гладя. Моята умна ютия го преценява. Глади перфектно и е много добра за домашни цели. Силно препоръчвам!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
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