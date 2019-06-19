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  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
  • Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

Nutraukta gamyba

PerfectCare AzurGarų lygintuvas

GC4928/30

5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*
Išlyginkite bet kokį drabužį, ar jis būtų iš džinso, šilko, lino, ar kašmyro. Lyginkite bet kokia tvarka nereguliuodami temperatūros. Naudodami „PerfectCare Azur“ tobulai išlyginsite drabužius be jokios rizikos apdeginti ar padaryti juos blizgius. Lyginkite lengvai ir greitai.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginkite džinsus ir šilką

Greičiausias „Philips“ lygintuvas su garais*

  • Garai 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • Saugu lyginti visus drabužius

„OptimalTemp“ technologija: nepriekaištingas temperatūros derinys

„OptimalTemp“ technologija: nepriekaištingas temperatūros derinys

Pažangiausios lyginimo naujovės, pasižymi puikiu garų ir temperatūros deriniu. Sukurtos, kad galėtumėte greitai lyginti, nepriekaištingai išlygintumėte sunkiai išlyginamas raukšles, nereikėtų reguliuoti nustatymų ir tinka visiems lyginamiems audiniams. Visada puikus garų ir temperatūros derinys, nes: 1) modernus išmaniojo valdymo procesorius nustato tinkamą temperatūrą; 2) „HeatFlow“ technologija garantuoja vienodą garų ir temperatūros balansą.

100 % saugu lyginti visus rūbus

100 % saugu lyginti visus rūbus

100 % saugumas lyginant net gležnus audinius, pvz., šilką, kašmyrą, vilną, poliesterį. Nepriklausomi bandymų institutai naudojo „PerfectCare“ patiems jautriausiems audiniams lyginti ir patvirtino, kad lyginimo kokybė nepriekaištinga.

100 % veiksmingas lyginant visus audinius, nėra greitesnio garų lygintuvo

100 % greitas lyginimas, nereikia rūšiuoti. Lyginkite visus drabužius veiksmingesniais garais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/06/2019

България

България

Много ефективна ютия

Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

22/11/2018

България

България

Изключителна ютия

Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

02/01/2018

България

България

Перфектната ютия за всеки

Ютията е изключително удобна - вече не се чудя коя е подходящата температура за материята на дрехата, която гладя. Моята умна ютия го преценява. Глади перфектно и е много добра за домашни цели. Силно препоръчвам!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

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