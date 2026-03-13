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PerfectCare Azur Garų lygintuvas
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GC4928/30
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4928/30 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
Mirksi „Philips“ garų lygintuvo lemputė „Lygintuvas paruoštas lyginti“
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