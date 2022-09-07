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3000 W
65 g/min., nepertraukiami garai
260 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.
Rinkitės iš kelių garų režimų. Naudojant „DynamiQ“ režimą automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, naudojat „Max“ režimą sunkiai lyginamos raukšlės išlyginamos galingais nuolat skleidžiamais garais, naudojant ECO garų režimą skleidžiamas minimalus nuolatinių garų srautas ir taip sutaupoma iki 20 % energijos, o naudojant OFF garų režimą garai išjungiami
„DynamiQ“ jutiklis – pažangiausias garų lygintuvuose naudojamas judesio jutiklis, kuris tiksliai žino, kaip judinamas lygintuvas ir kada jis nejudinamas. Lyginant „DynamiQ“ garų režimu automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, kad išlygintumėte greičiau. Garai automatiškai skleidžiami, kai judinate lygintuvą, ir sustabdomi, kai jo nejudinate, kad lygintumėte maksimaliai patogiai ir be pastangų.
Apdovanojimai
4.1
iš 5
68
Atsiliepimai
ebashova
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Перфектната ютия
Това е най-добрата ютия, която съм имала, съотношението цена качество е в полза на потребителя. Изключително бързо и перфетно гладене
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP
Pohodarka
17/05/2022
Česká republika
Uzitecnost nade vse (i na mne)
Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)
Argumentai už
Uzasnackej
Argumentai prieš
Zadny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Radulka
11/05/2022
Česká republika
Skvělý výkon
Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.
Argumentai už
Snadné použití
Argumentai prieš
Váha trochu větší
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Saugu lyginti visus lyginamus audinius
Palyginti su GC4910