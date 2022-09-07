GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
  • Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

„Azur Elite“Garų lygintuvas su „OptimalTEMP“ technologija

GC5034/20

4.1
| (68) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas
Galingas išmanus lygintuvas skirtas puikiems rezultatams greičiau pasiekti. Su „OptimalTEMP“ technologija lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nerizikuodami sudeginti. Naudojant pažangų „DynamiQ“ garų režimą idealus galingų garų srautas skleidžiamas tuomet, kai reikia*
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Su išmania garų išleidimo sistema nesudeginsite drabužių

Mūsų išmaniausias ir galingiausias garų lygintuvas

  • 3000 W

  • 65 g/min., nepertraukiami garai

  • 260 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

„OptimalTEMP“ technologija: nesudeginsite drabužių, nereikia nustatyti

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad šiuo lygintuvu niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite saugiai lyginti viską – nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro – bet kokia tvarka, nelaukdami, kol bus tinkama temperatūra, ir nerūšiuodami drabužių. Su „Philips“ garų lygintuvais su „OptimalTEMP“ lyginsite lengviau ir greičiau. Juos išbandė nepriklausomi tekstilės ekspertai.

Patogūs garų režimai: „DynamiQ“, MAX, ECO ir OFF

Patogūs garų režimai: „DynamiQ“, MAX, ECO ir OFF

Rinkitės iš kelių garų režimų. Naudojant „DynamiQ“ režimą automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, naudojat „Max“ režimą sunkiai lyginamos raukšlės išlyginamos galingais nuolat skleidžiamais garais, naudojant ECO garų režimą skleidžiamas minimalus nuolatinių garų srautas ir taip sutaupoma iki 20 % energijos, o naudojant OFF garų režimą garai išjungiami

„DynamiQ“ režimas – išmani garų išleidimo sistema puikiems rezultatams

„DynamiQ“ režimas – išmani garų išleidimo sistema puikiems rezultatams

„DynamiQ“ jutiklis – pažangiausias garų lygintuvuose naudojamas judesio jutiklis, kuris tiksliai žino, kaip judinamas lygintuvas ir kada jis nejudinamas. Lyginant „DynamiQ“ garų režimu automatiškai skleidžiamas idealus garų kiekis, kai jų reikia, kad išlygintumėte greičiau. Garai automatiškai skleidžiami, kai judinate lygintuvą, ir sustabdomi, kai jo nejudinate, kad lygintumėte maksimaliai patogiai ir be pastangų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.1

iš 5

68

Atsiliepimai

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Перфектната ютия

Това е най-добрата ютия, която съм имала, съотношението цена качество е в полза на потребителя. Изключително бързо и перфетно гладене

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Парна ютия с технология OptimalTEMP

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Uzitecnost nade vse (i na mne)

Vyrobek je v podstate uzitecny hlavne pro manzela, protoze bez dokonalych kosil a puku na kalhotech by se asi navzdy schoval ;)

Argumentai už

Uzasnackej

Argumentai prieš

Zadny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý výkon

Perfektní výsledky při žehlení na všechny materiály bez nastavování stupně teploty.

Argumentai už

Snadné použití

Argumentai prieš

Váha trochu větší

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Elite GC5034/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Saugu lyginti visus lyginamus audinius

  2. Palyginti su GC4910