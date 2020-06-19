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Nutraukta gamyba
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2000 W
„Hang&lock“, 3 lygiai
Pakaba
Klosčių darymo prietaisas, pirštinė
Galingas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.
Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.
Garintuvo galvutėje yra XL nerūdijančiojo plieno garo padas, kuris leidžia pasiekti greitesnį rezultatą.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
32
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Megan917
19/06/2020
България
Удобен и бърз
Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.
Argumentai už
Бързина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Martina30
17/08/2016
Hrvatska
Savseno brzo glacanje
Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.