GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
  • Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu

Nutraukta gamyba

ClearTouchDrabužių garintuvas

GC536/35

4.4
| (32) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu
Naujasis „Philips ClearTouch“ drabužių garintuvas saugiai ir lengvai pašalina raukšles nuo gležnų audinių drabužių ir sunkiai lyginamų drabužių. Dėl unikalaus dizaino, išmaniųjų funkcijų ir galingo garų drabužius atnaujinsite saugiai ir lengvai.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Sukurtas dideliam našumui ir patogumui

Atnaujinkite gležnų audinių drabužius garu

  • 2000 W

  • „Hang&lock“, 3 lygiai

  • Pakaba

  • Klosčių darymo prietaisas, pirštinė

Itin galingas garas

Itin galingas garas

Galingas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.

3 garų lygiai

3 garų lygiai

Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.

XL nerūdijančiojo plieno garo padas greitesniam rezultatui

XL nerūdijančiojo plieno garo padas greitesniam rezultatui

Garintuvo galvutėje yra XL nerūdijančiojo plieno garo padas, kuris leidžia pasiekti greitesnį rezultatą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

32

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

1

19/06/2020

България

България

Удобен и бърз

Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.

Argumentai už

Бързина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

17/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savseno brzo glacanje

Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.