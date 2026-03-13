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ClearTouch Drabužių garintuvas
Nutraukta gamyba
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GC536/35
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Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer
User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
500 serijaPūkų rinkiklis
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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