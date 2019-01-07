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2000 W
„MyEssence“ kvepalų dangtelis
Pakaba ir „Hang&Lock“
Dėl modernaus „MyEssence“ kvepalų dangtelio galingas garas prisodrina drabužius jūsų mėgstamu kvapu.
Nustatykite pageidaujamą garų lygį pagal drabužio tipą, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.
Galingas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Patikrinta išorinės institucijos dėl „Escherichia coli“ 8099, „Staphylococcus aureus“ ATCC 6538, „Canidia albicans“ ATCC 10231bakterijų tipų ir garinant 8 minutes.