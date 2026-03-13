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ClearTouch Essence Drabužių garintuvas

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ClearTouch EssenceDrabužių garintuvas

GC537/65

ClearTouch Essence Drabužių garintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Important Information Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

  • PDF fail., 503.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ClearTouch Essence Garment Steamer

  • PDF fail., 5.7 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

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Trikčių diagnostika ir šalinimas

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