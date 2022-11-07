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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
„FlexHead“
„StyleBoard“
2000 V
5 garų nustatymai
Garintuvo režimas automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai vandens bakelis yra tuščias, tad galite nesijaudinti, net jei pamiršite garintuvą išjungti.
Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.
Reguliariai naudokite paprastą nuosėdų šalinimo funkciją, kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
55
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Ник2022
07/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
iskander07
26/10/2021
Україна
пречудово
придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо
Argumentai už
потужність, дошка, висота, вішак
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Mariya7
21/06/2021
Україна
Дуже крута штука для дому))
Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))
Argumentai už
Довго служить,гарна подача пари
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.