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  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios

Nutraukta gamyba

ComfortTouchDrabužių garintuvas

GC557/30

4.4
| (55) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
Su mūsų nauju drabužių garintuvu „ComfortTouch“ išlyginsite raukšles ir atnaujinsite audinius. Su pažangiu antgaliu „FlexHead“ ir itin ilga atrama „StyleBoard“ ant drabužių nuo viršaus iki apačios neliks raukšlių, garinsite lengviausiai ir efektyviausiai.
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Lyginimo prekių ženklas

su antgaliu „FlexHead“ ir itin ilga atrama „StyleBoard“

Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios

  • „FlexHead“

  • „StyleBoard“

  • 2000 V

  • 5 garų nustatymai

Automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kad nereikėtų jaudintis

Automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kad nereikėtų jaudintis

Garintuvo režimas automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai vandens bakelis yra tuščias, tad galite nesijaudinti, net jei pamiršite garintuvą išjungti.

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.

Kalkių šalinimas „Easy Rinse“, kad ilgai naudotumėte efektyviai

Kalkių šalinimas „Easy Rinse“, kad ilgai naudotumėte efektyviai

Reguliariai naudokite paprastą nuosėdų šalinimo funkciją, kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

55

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

07/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Покупкой очень доволен

Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

пречудово

придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо

Argumentai už

потужність, дошка, висота, вішак

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже крута штука для дому))

Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))

Argumentai už

Довго служить,гарна подача пари

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.