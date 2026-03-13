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ComfortTouch Drabužių garintuvas
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GC557/30
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EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC557/30 - English (US)
Important Information Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
500 serijaPūkų rinkiklis
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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