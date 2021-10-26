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  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios

Nutraukta gamyba

ComfortTouch PlusDrabužių garintuvas

GC558/30

4.4
| (21) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
Su mūsų nauju drabužių garintuvu „ComfortTouch Plus“, pažangiu antgaliu „FlexHead“ ir itin ilga atrama „StyleBoard“ lengvai išlyginsite raukšles nuo viršaus iki apačios. Panorėję atnaujinkite drabužius naudodami mėgstamus kvapus su „MyEssence“.
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Lyginimo prekių ženklas

su antgaliu „FlexHead“ ir funkcija „MyEssence“

Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios

  • „FlexHead“

  • „MyEssence“

  • „StyleBoard“

  • 2000 V

„MyEssence“ skirta drabužiams atnaujinti naudojant mėgstamus kvapus

„MyEssence“ skirta drabužiams atnaujinti naudojant mėgstamus kvapus

Su mūsų pažangiu „MyEssence“ kvepalų dangteliu bet kada panorėję atnaujinsite drabužius naudodami mėgstamus kvapus.

Naudojant nepertraukiamus garus pašalinami kvapai ir sunaikinama 99,9 %* bakterijų

Naudojant nepertraukiamus garus pašalinami kvapai ir sunaikinama 99,9 %* bakterijų

Karšti garai atnaujina drabužius ir sunaikina iki 99,9 % bakterijų*. Rečiau plaudami ir sausai valydami sutaupysite laiko ir pinigų, o drabužius vilkėsite ilgiau.

Galingi nepertraukiami garai greitai šalina raukšles

Galingi nepertraukiami garai greitai šalina raukšles

Galingas nepertraukiamas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

21

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Мрія коханої

Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

05/05/2020

Україна

Україна

Удобный, мощный

Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

22/04/2020

Україна

Україна

Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.

Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.