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2000 V
Su mūsų pažangiu „MyEssence“ kvepalų dangteliu bet kada panorėję atnaujinsite drabužius naudodami mėgstamus kvapus.
Karšti garai atnaujina drabužius ir sunaikina iki 99,9 % bakterijų*. Rečiau plaudami ir sausai valydami sutaupysite laiko ir pinigų, o drabužius vilkėsite ilgiau.
Galingas nepertraukiamas garas išleidžiamas per antgalius, todėl raukšles pašalinsite vos keliais brūkštelėjimais.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
21
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
AndriyVS
26/10/2021
Україна
Мрія коханої
Велика сім’я завжди потребує часу для догляду. Я завжди захоплювався як моя дружина Оля, турбується про всіх в нашій дружній маленькій державі. Як вона лише встигає? Деколи мені було просто шкода часу який вона витрачала на догляд за одягом, чому б не провести його з нами в відпочинку чи спілкуванні. Вона ніколи не жалілась і не просила, але замрійливо інколи споглядала на одну річ. Відпарювач одягу. І хоча наш бюджет не завжди дозволяє нам розкішні речі, я вирішив відкладати від своїх потреб щоб придбати його. Найприємніше було коли я подарував його, захоплення не було межі, всі в родині намагались випробувати, погладити якусь річ. Вже минув майже рік,скажу чесно дружина забула де праска, нею не користуємось, нема потреби.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Вінницька Красуня
05/05/2020
Україна
Удобный, мощный
Отпариватель супер. Мощный, удобный. Разглаживает все ткани очень хорошо. Особенно классно для блуз, рубашек, пиджаков, плессировки и разных оборочек. Подвижная подошва и доска добавляют удобства пользования, рука не перенапрягается. Резервуар для воды большой. Одним словом отпаривателем довольна, рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Makc777
22/04/2020
Україна
Відпарюе відминно, є дошка в комплекти.
Зручний відпарювач, справляеться зі всім одягом, швидко нагріваеться. Так же всегда можно освежить верхнюю одежду. А головне безпечно відпарюе без пропалів. Якщо потрібен відпарювач, раджу зупинитись на цій моделі.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Plus GC558/30 Відпарювач для одягу
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.