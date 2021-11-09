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  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
  • Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios

Nutraukta gamyba

ComfortTouch AdvancedDrabužių garintuvas

GC576/60

4.8
| (32) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios
Su mūsų nauju drabužių garintuvu „ComfortTouch Advanced“ puikiai išlyginsite vienu kartu, nes jis skleidžia itin galingus garus ir išsiskiria pažangia technologija „AirStretch“. Švelni traukiamoji jėga šiek tiek ištempia audinį, kad saugiai ir lengvai išlygintumėte raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

Su pažangia „AirStretch“ technologija

Lengvas raukšlių lyginimas nuo viršaus iki apačios

  • „AirStretch“ technologija

  • „SmartFlow“ garų padas

  • 2200 W

  • 5 garų nustatymai

Automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kad nereikėtų jaudintis

Automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kad nereikėtų jaudintis

Garintuvo režimas automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai vandens bakelis yra tuščias, tad galite nesijaudinti, net jei pamiršite garintuvą išjungti.

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems audiniams; užtikriname, kad nesudeginsite

Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.

Kalkių šalinimas „Easy Rinse“, kad ilgai naudotumėte efektyviai

Kalkių šalinimas „Easy Rinse“, kad ilgai naudotumėte efektyviai

Reguliariai naudokite paprastą nuosėdų šalinimo funkciją, kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

32

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово

Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!

Argumentai už

+

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

05/11/2021

Україна

Україна

Простий в користуванні і ефективний

Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .

Argumentai už

Розгаладжує і самоочищається!

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

27/04/2021

Україна

Україна

Быстро и удобно

Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.