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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
„AirStretch“ technologija
„SmartFlow“ garų padas
2200 W
5 garų nustatymai
Garintuvo režimas automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai vandens bakelis yra tuščias, tad galite nesijaudinti, net jei pamiršite garintuvą išjungti.
Garintuvą saugu naudoti su visais lyginamais audiniais ir drabužiais. Garų plokštę galima saugiai prispausti prie bet kokio drabužio nerizikuojant sudeginti – puikus sprendimas lyginant švelnius audinius, tokius kaip šilkas.
Reguliariai naudokite paprastą nuosėdų šalinimo funkciją, kad jūsų prietaisas veiktų ilgiau.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
32
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Збишик
09/11/2021
Україна
Чудово
Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!
Argumentai už
+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
05/11/2021
Україна
Простий в користуванні і ефективний
Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .
Argumentai už
Розгаладжує і самоочищається!
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
INNa14
27/04/2021
Україна
Akcijos dalis
Быстро и удобно
Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.