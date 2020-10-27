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Nutraukta gamyba
GC6430/02
Lyginimo prekių ženklas
Nešimo užraktas
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
Dėl ergonomiško lygintuvo dizaino, lyginant riešas yra mažiau įtempiamas. Viršuje esančios nuožulnios rankenos dėka išliksite įprastoje pozoje ir sumažinsite įtempimą. Lygintuvas taip pat apsaugo nuo pasikartojančių judesių, padedant lygintuvą ant kulno. Lygintuvas yra lengvas (1,2kg), todėl mėgausitės lengvu ir patogiu lyginimu.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lygintuve su garų generatoriumi naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
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