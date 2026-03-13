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6400 series Slėginis garų generatorius

Nutraukta gamyba

Palaikymas

6400 seriesSlėginis garų generatorius

GC6430/02

6400 series Slėginis garų generatorius

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF fail., 1.2 MB
  • 13 March 2026

Patogiai lyginkite kompaktiško dydžio lygintuvo dėka ir padvigubinkite lyginimo greitį slėginių garų dėka.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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