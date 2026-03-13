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Lyginimas
Visos serijos
6400 series Slėginis garų generatorius
Nutraukta gamyba
Palaikymas
GC6430/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Patogiai lyginkite kompaktiško dydžio lygintuvo dėka ir padvigubinkite lyginimo greitį slėginių garų dėka.
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mėlyna lemputė mirksi mano „Philips“ garų generatoriaus lygintuve.
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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