30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
4,5 baro
ECO
150 g garų padidinimas
Padvigubinkite lyginimo greitį slėginiais garais, kurie giliai prasiskverbia į medžiagą, todėl lyginimas tampa greitas ir lengvas net ir su sunkiai lyginamomis medžiagomis.
Lygintuvo 150 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Kuo daugiau garų, tuo greičiau išlyginsite. Unikali „Philips“ lyginimo sistemoje naudojama technologija generuoja itin galingą garą, todėl lyginti yra paprasta ir greita.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Viktor
02/01/2017
Slovenija
Odličen!
Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom