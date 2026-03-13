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7400 series Slėginis garų generatorius

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips 7400 series Pressurised steam generator

  • PDF fail., 1.8 MB
  • 13 March 2026

Sukurtas pagreitinti lyginimą nuo pradžios iki pabaigos, 7400 serijos lygintuvas paruošiamas naudoti per 2 minutes. Dėl GC7430/02 suslėgtų garų galios lyginimas pagreitėja, o garai giliau įsiskverbia į audinį, be to, į didelę vandens įpylimo angą galėsite greitai ir lengvai įpilti vandens bet kuriuo metu

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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