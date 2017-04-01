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  • Lengvesnis ir greitesnis lyginimas
  • Lengvesnis ir greitesnis lyginimas

Nutraukta gamyba

PerfectCare PureLygintuvas su garų generatoriumi

GC7640/80

3.8
| (6) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Lengvesnis ir greitesnis lyginimas
Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins naujausia „OptimalTemp“ technologija. Patogus laikymas dėl kompaktiškos ir lengvos konstrukcijos. 99 % apsauga nuo kalkių, „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetės eksploatavimo laiką padidina iki 5 kartų
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Lyginimo prekių ženklas

be jokio temperatūros reguliavimo

Lengvesnis ir greitesnis lyginimas

  • Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis

  • 250 g garų pliūpsnis

  • Nešimo užraktas

  • 1,5 l fiksuotas vandens bakelis

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

Lyginkite džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros

„Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros 2) kompaktišku „ProVelocity“ garų generatoriumi, kuris tiekia daugiau garų, kad lyginimas būtų greitesnis. Dėl kompaktiškos konstrukcijos garų generatorių paprasta laikyti“

Garų pliūpsnis iki 250 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Energijos taupymas naudojant ECO režimą

Energijos taupymas naudojant ECO režimą

Naudojant ECO režimą sumažinamas garų kiekis, todėl yra taupoma energija, bet drabužiai išlyginami puikiai. Jei norite lyginti greičiau, įjunkite „Turbo“ nustatymą, kad būtų generuojama daugiau garų.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

6

Atsiliepimai

4
3

01/04/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

28/01/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Отличен продукт

Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.