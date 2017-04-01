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Nutraukta gamyba
GC7640/80
Lyginimo prekių ženklas
Didžiausias 5,2 baro siurblio slėgis
250 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
1,5 l fiksuotas vandens bakelis
„Dabar galite lyginti džinsus ir šilką nereguliuodami temperatūros. Užtikriname, kad nesudeginsite nei vieno lyginamo audinio. Pažangiausia technologija su 1) moderniu išmaniu valdymo procesoriumi, kuris tiksliai kontroliuoja pado temperatūrą. Jums nebereikia reguliuoti temperatūros 2) kompaktišku „ProVelocity“ garų generatoriumi, kuris tiekia daugiau garų, kad lyginimas būtų greitesnis. Dėl kompaktiškos konstrukcijos garų generatorių paprasta laikyti“
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Naudojant ECO režimą sumažinamas garų kiekis, todėl yra taupoma energija, bet drabužiai išlyginami puikiai. Jei norite lyginti greičiau, įjunkite „Turbo“ nustatymą, kad būtų generuojama daugiau garų.
Apdovanojimai
3.8
iš 5
6
Atsiliepimai
Dideto78
01/04/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
GaliaGD
28/01/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Отличен продукт
Много добър продукт, лесен за употреба, отличен резлтат от гладенето
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор