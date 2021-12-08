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Nutraukta gamyba
GC7710/20
Lyginimo prekių ženklas
Didžiausias 5,5 baro siurblio slėgis
250 g garų pliūpsnis
Nešimo užraktas
2,2 l nuimamas vandens bakelis
Lyginimo trukmę gerokai sutrumpinti padeda didelis nuimamas vandens bakelis, kurį lengva pripildyti ir kuris užtikrina didelį garų srautą. Dėl „SteamGlide Ceramic“ pado plokštės lyginti bus labai patogu
Lygintuvas su garų generatoriumi turi saugų nešimo užraktą. Galite padėti lygintuvą ant pagrindo taip jį padarydami saugesniu bei sumažindami galimybę pašaliniams prisiliesti prie karšto pado. Garų generatorių taip pat yra lengva nešti.
Jūsų garus generuojantis lygintuvas yra pritaikytas naudoti vandenį iš čiaupo. Jei lyginant bakelyje pasibaigia vanduo, nieko nelaukdami ir neišjungdami prietaiso galite lengvai jį pripildyti vandeniu iš čiaupo.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
7
Atsiliepimai
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Argumentai už
Za svaku preporuku.
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vicky1234
12/02/2020
България
Patvirtintas pirkėjas
Philips FastCare
Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Parní generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FastCare GC7715/80 Parní generátor